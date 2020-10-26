"Сбербанк" хочет отсудить 500 млн грн у завода Укроборонпрома

26 октября, 2020, 10:45

"Дочка" российского "Сбербанка" подала иск в Хозяйственный суд города Киева о взыскании около 500 млн грн задолженности из завода "Артем", который входит в государственный концерн Укроборонопром

Об этом говорится в постановлении , опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

В документе говорится о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 20 января 2014 в размере $ 10,2 млн и 203,8 млн грн.

Отмечается, что подготовительное заседание состоится 17 ноября.

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