"Посторонняя компания "Зе Медиа": Корниенко об организаторе "опроса" Зеленского

26 октября, 2020, 15:48

"Всеукраинский опрос" граждан, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проводила социологическая компания "Зе Медиа"

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября, передает Еспресо.TV.

"Относительно того, кто был исполнителем опроса. Мы сегодня обещали эту информацию раскрыть. Как вы знаете партия "Слуга народа" взяла на себя финансирование. Но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его создавала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - отметил Корниенко.

По его словам, компания имеет полную аккредитацию и способность проводить социологические исследования.

"Мы с ней работаем уже не первую предвыборную кампанию. Одно из важных условий было, которое компания нам предоставила - это отсрочка платежа, так как все расчеты по этому проекту происходят постфактум", - добавил Корниенко.

Партия "Слуга народа" обнародовала результаты "опроса", инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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