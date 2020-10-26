"Опрос" Зеленского: в СН предлагают закрепить процедуру на постоянной основе, - Кравчук
26 октября, 2020, 17:07
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук назвала формой прямой демократии всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским
Об этом она заявила в эфире Украины 24.
"Такой инструмент прямой демократии - правильная и хорошая вещь, и теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении "Дия", - отметила Кравчук.
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Кравчук подчеркнула, что опрос не будет иметь юридических последствий.
"Опрос большого количества респондентов - это способ сверяться в режиме реального времени", - пояснила она.
- Партия "Слуга народа" обнародовала результаты "опроса", инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
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