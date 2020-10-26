"Опрос" Зеленского больше имел признаки флешмоба, - Айвазовская

26 октября, 2020, 11:52

Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что "опрос" президента Владимира Зеленского имело признаки акции, а не репрезентативной социологии

Об этом она сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"По нашим данным интервьюеры работали примерно на 55% избирательных участках, а на 45% мы их не зафиксировали. Погрешность этого числа может достигать 4%. На Западе за нашими оценками, интервьюерами, которые проводили опрос были покрыты 8% избирательных участков на юге почти 79%, на Востоке и в Центре - 55% -56%. Это был опрос, который больше имел признаки определенной акции, флешмоба, но точно не репрезентативной социологии. Поэтому мы призываем президента учитывать последствия, для оценки экспертных организаций ", - заявила Айвазовская.

Она отметила, что у президента есть функции, полномочия и обязанности, в которые данный опрос не принадлежит. И его качество находится под вопросом.

"Вчера по состоянию на вечер так и не было ответа о методах, компании, которая организовывала этот опрос и его стоимости. Хотя по нашим промежуточными подсчетам, если стоимость услуг одного интервьюера будет соответствовать заявленным цифрам, то стоимость опроса достигает около 30 млн грн с полевого этапа с соответствующим покрытием ", - сказала Айвазовская.

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