"Опрос" Зеленского больше имел признаки флешмоба, - Айвазовская
Об этом она сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"По нашим данным интервьюеры работали примерно на 55% избирательных участках, а на 45% мы их не зафиксировали. Погрешность этого числа может достигать 4%. На Западе за нашими оценками, интервьюерами, которые проводили опрос были покрыты 8% избирательных участков на юге почти 79%, на Востоке и в Центре - 55% -56%. Это был опрос, который больше имел признаки определенной акции, флешмоба, но точно не репрезентативной социологии. Поэтому мы призываем президента учитывать последствия, для оценки экспертных организаций ", - заявила Айвазовская.
Она отметила, что у президента есть функции, полномочия и обязанности, в которые данный опрос не принадлежит. И его качество находится под вопросом.
"Вчера по состоянию на вечер так и не было ответа о методах, компании, которая организовывала этот опрос и его стоимости. Хотя по нашим промежуточными подсчетам, если стоимость услуг одного интервьюера будет соответствовать заявленным цифрам, то стоимость опроса достигает около 30 млн грн с полевого этапа с соответствующим покрытием ", - сказала Айвазовская.
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