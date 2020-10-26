 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Опрос" Зеленского больше имел признаки флешмоба, - Айвазовская

"Опрос" Зеленского больше имел признаки флешмоба, - Айвазовская

Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что "опрос" президента Владимира Зеленского имело признаки акции, а не репрезентативной социологии

Об этом она сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"По нашим данным интервьюеры работали примерно на 55% избирательных участках, а на 45% мы их не зафиксировали. Погрешность этого числа может достигать 4%. На Западе за нашими оценками, интервьюерами, которые проводили опрос были покрыты 8% избирательных участков на юге почти 79%, на Востоке и в Центре - 55% -56%. Это был опрос, который больше имел признаки определенной акции, флешмоба, но точно не репрезентативной социологии. Поэтому мы призываем президента учитывать последствия, для оценки экспертных организаций ", - заявила Айвазовская.

Она отметила, что у президента есть функции, полномочия и обязанности, в которые данный опрос не принадлежит. И его качество находится под вопросом.

"Вчера по состоянию на вечер так и не было ответа о методах, компании, которая организовывала этот опрос и его стоимости. Хотя по нашим промежуточными подсчетам, если стоимость услуг одного интервьюера будет соответствовать заявленным цифрам, то стоимость опроса достигает около 30 млн грн с полевого этапа с соответствующим покрытием ", - сказала Айвазовская.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать