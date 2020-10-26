"Мы не поддержали это решение": Рожкова о перераспределении полномочий членов правления НБУ

26 октября, 2020, 11:31

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель председателя Дмитрий Сологуб не поддержали решение правления Нацбанка о частичном изменении вертикалей подчинения и обновления их распределения

Об этом Рожкова написала в Facebook.

"Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему беспристрастных решений", - написала Рожкова.

Кроме того, по ее словам, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации НБУ в 2014-2015 годах.

Напомним, 21 октября правление НБУ частично изменило вертикали подчинения я и обновило их распределение между членами правления. При этом Рожкову лишили основных полномочий по регулированию банковской сферы.

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