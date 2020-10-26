"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси
Об этом сообщает Naviny.by.
По данным самого Нацбанка, сайт регулятора не открывался днем 26 октября.
Ответственность за блокирование сайта взяли на себя "киберпартизаны".
"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их убедили", - прокомментировали в сообществе "киберпартизан".
Ранее хакеры неоднократно взламывали сайты и Ютуб-каналы госорганизаций. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале "Беларусь 1". В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.
В октябре были сломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна "Белнефтехим". "Киберпартизаны" призвали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.
Отмечается, что хакерское движение "киберпартизан" возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста.
Ранее стало известно, что милиция начала задерживать сотрудников белорусского ГП "Гродно Азот", которые не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену.
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