"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси

26 октября, 2020, 18:12

Белорусские хакеры взломали сайт Национального банка страны, поскольку его сотрудники не присоединились к общенациональной забастовке

Об этом сообщает Naviny.by.

По данным самого Нацбанка, сайт регулятора не открывался днем 26 октября.

Ответственность за блокирование сайта взяли на себя "киберпартизаны".

"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их убедили", - прокомментировали в сообществе "киберпартизан".

Ранее хакеры неоднократно взламывали сайты и Ютуб-каналы госорганизаций. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале "Беларусь 1". В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.

В октябре были сломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна "Белнефтехим". "Киберпартизаны" призвали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.

Отмечается, что хакерское движение "киберпартизан" возникло после президентских выборов, результаты которых вызвали в Беларуси массовые акции протеста.

Ранее стало известно, что милиция начала задерживать сотрудников белорусского ГП "Гродно Азот", которые не заходят на территорию предприятия и отказываются принимать смену.

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