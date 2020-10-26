"Европейская Солидарность" победила в 5 регионах и заходит во все областные советы Украины - Порошенко

26 октября, 2020, 18:17

Согласно параллельного подсчета голосов, во Львовский областной совет "Европейская Солидарность" набирает 31,82%, в Тернопольский - 22,96%, в Ривненский - 18,60%, в Киевский - 19,73%.

В Киеве на выборах в городской совет "Европейская Солидарность" набирает 20,28% голосов, и это первый результат по Киеву.

"Мы очень радуемся, что мэр Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале кампании и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить уже в первом туре", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко также отметил, что "Европейская Солидарность" - единственная проевропейская демократическая политическая сила, которая будет представлена во всех областных центрах Украины, в том числе и в Краматорске.

"Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где "Европейская Солидарность" заняла первое место только во Львовской области. На сегодняшний день мы представлены во всех без исключения областях и в пяти мы заняли первое место. Но это еще не все. Я еще раз подчеркиваю, что во всех областных центрах мы также победили на местных выборах", - отмечает Порошенко.





"Слуги" Зеленского не имеют представительства в 3 областных центрах, ОПЗЖ по данным нашего подсчета голосов не преодолевает барьер в шести областных советах Украины. Партия Зеленского лидирует в 4 областях, ОПЗЖ лидирует в 3 областях и борется за 4-ю ", - сообщил Петр Порошенко.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто четко и последовательно своим голосованием поддержал стоящую на принципах европейской и евроатлантической интеграции политическую силу, которая четко и последовательно внедряет реформы, реализует курс, заложенный в Конституции Украины относительно постоянного членства Украины в ЕС и НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко также сообщил, что во Львове, Ривне и Сумах кандидаты на должность городского головы от "Европейской Солидарности" выходят во второй тур.

Пятый Президент отметил, что "Европейская Солидарность" будет проводить консультации с другими проевропейскими силами по совместной поддержке во втором туре демократических кандидатов.