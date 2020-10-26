"Его позиция не соответствует тактике ведения переговоров": Резников о причине увольнения Фокина из ТКГ

26 октября, 2020, 20:12

Вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что позиция, которую высказывал Витольд Фокин, не соответствует идеологии украинской делегации

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24 передает РБК-Украина .

Резников заявил, что причиной увольнения Фокина из ТКГ было то, что его позиция не соответствует тактике ведения переговоров.

"За то, что его позиция, которую он высказывал, она не соответствует тактике ведения переговоров, она не соответствует идеологии украинской делегации. Поэтому президент принял это решение", - отметил он.

В свою очередь на вопрос, какие ошибки в тактике переговоров допустил Фокин, Резников сказал: "Я так думаю, что, как минимум, в украинской делегации до этого момента не было никакого сомнения, что идет война между Украиной и Российской Федерацией, агрессором является РФ".

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе раскритиковала заявления Витольда Фокина по войне на Донбассе, сделанные в Верховной Раде.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

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