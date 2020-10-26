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Espreso.tvОбщество"Днем приходят 1-2 человека на сеанс": заместитель директора кинотеатра в Харькове о работе в "красной" зоне

"Днем приходят 1-2 человека на сеанс": заместитель директора кинотеатра в Харькове о работе в "красной" зоне

По решению властей с 26 октября в Харькове, который находится в "красной" зоне, работают кинотеатры, залы можно заполнять на 50%

В городе начала работать одна из сетей, сообщил заместитель директора кинотеатра "8 1/2" Игорь Максимчук в комментарии Общественному.

По его словам, в кинотеатре на сеансы днем приходили один-два человека.

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"Для продажи доступны 50% мест", - сказал Максимчук.

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