"Днем приходят 1-2 человека на сеанс": заместитель директора кинотеатра в Харькове о работе в "красной" зоне
26 октября, 2020, 22:16
По решению властей с 26 октября в Харькове, который находится в "красной" зоне, работают кинотеатры, залы можно заполнять на 50%
В городе начала работать одна из сетей, сообщил заместитель директора кинотеатра "8 1/2" Игорь Максимчук в комментарии Общественному.
По его словам, в кинотеатре на сеансы днем приходили один-два человека.
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"Для продажи доступны 50% мест", - сказал Максимчук.
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