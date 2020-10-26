Путин пригрозил НАТО развертыванием крылатых ракет в сторону Европы
Об этом говорится в заявлении президента России на сайте Кремля.
Путин назвал "серьезной ошибкой" выход США из договора, что может привести к новым угрозам для общеевропейской безопасности.
"Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не производить развертывание на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающие размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - заявил президент РФ.
Он призвал заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности без договора о РСМД.
Напомним, в сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин направил письма лидерам стран НАТО с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности.
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