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Espreso.tvОбществоПрезидент Азербайджана заявил о взятии 17 поселков и города Кубатлы

Президент Азербайджана заявил о взятии 17 поселков и города Кубатлы


фото: reuters
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе наступления на Нагорный Карабах азербайджанская армия взяла под свой контроль еще 18 населенных пунктов

Об этом он заявил в очередном обращении к народу, которое было обнародовано в понедельник, 26 октября.

По словам Алиева, от оккупации "освободили" 17 сел в Джебраильском, Зангеланськом и Кубатлинськом районах к югу и юго-западу от Нагорного Карабаха, а также город Кубатлы.

По сообщениям Баку, азербайджанские войска заняли несколько десятков населенных пунктов после возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе и у его границ. По словам Ильхама Алиева, весь государственную границу с Ираном перешел под контроль Азербайджана.

Накануне стороны договорились о новое перемирии в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США.

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