Председатель Николаевской ОГА Cтадник переболел COVID-19

26 октября, 2020, 16:33

Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник перенес коронавирус и вышел на работу

Об этом он написал в Facebook.

"Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в трудные дни болезни и продолжает поддерживать сегодня", - сообщил Стадник.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник 14 сентября сообщил, что заразился COVID-19.