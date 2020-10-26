 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПредседатель Николаевской ОГА Cтадник переболел COVID-19

Председатель Николаевской ОГА Cтадник переболел COVID-19


фото: facebook
Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник перенес коронавирус и вышел на работу

Об этом он написал в Facebook.

"Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в трудные дни болезни и продолжает поддерживать сегодня", - сообщил Стадник.

  • Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник 14 сентября сообщил, что заразился COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать