Председатель Николаевской ОГА Cтадник переболел COVID-19
26 октября, 2020, 16:33
Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник перенес коронавирус и вышел на работу
Об этом он написал в Facebook.
"Первый день на работе. Хочу сказать вам всем огромное спасибо, кто меня поддерживал в трудные дни болезни и продолжает поддерживать сегодня", - сообщил Стадник.
- Председатель Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник 14 сентября сообщил, что заразился COVID-19.
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