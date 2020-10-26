Председатель Госналоговой прогнозирует 112 млрд грн поступлений от НДС до конца года

26 октября, 2020, 15:23

Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко ожидает 112 млрд грн поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) до конца 2020 года

Об этом Любченко сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"В госбюджете на этот год изначально индикатив по НДС был 96,8 млрд грн, потом план секвестрировали до 75,4 млрд грн. Затем добавили 2,2 млрд грн, 2 млрд из которых на паводок. То есть стало 77,6 млрд грн. Я уверенно вижу 112 млрд грн в этом году. Мы уже "сделали" 85 млрд грн. За 10 месяцев этого года практически выйдем на весь НДС, который был изначально в бюджете", - цитирует издание слова Любченко.

По его словам, удельный вес внутреннего НДС в ВВП в этом году планировалась на уровне 1,9%, а в следующем - 2,9%. При этом в 2020 году этот показатель ожидается уже на уровне 2,8%.

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