Предлагала 200 грн за голос: жительнице Броваров сообщили о подозрении в подкупе избирателей

26 октября, 2020, 20:33

На Киевщине полицейские сообщили о подозрении женщине за попытку купить голоса избирателей по 200 грн

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Местная жительница пожилого возраста вблизи одного из участков в городе Бровары предлагала прохожим денежное вознаграждение за их голоса за одного из кандидатов, указанных в бюллетене. За свой голос жителям города обещали денежное вознаграждение - 200 грн", - говорится в сообщении.

Для получения денег, избиратели должны были предъявить фото бюллетеня

В полиции отметили, что открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, а женщине сообщили о подозрении.

Напомним, в Броварах в день выборов неизвестные пронумеровали бюллетени.

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