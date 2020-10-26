PayPal начнет проводить операции с криптовалютой

26 октября, 2020, 17:15

Платежная система PayPal позволит хранить, покупать и продавать такие криптовалюты как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin cash

Об этом пишет Forbes.

Согласно сообщению, PayPal получила в Нью-Йорке временную лицензию на использование криптовалют и планирует запустить операции с ними в ближайшее время.

Отмечается, что обновление будет действовать только на территории США, однако уже в следующем году PayPal планирует расширить перечень стран.

В издании также отметили, что после заявления компании стоимость всех валют начала расти. Больше всего поднялся в цене Bitcoin - на 14,2% за неделю, до почти $13 тыс.

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