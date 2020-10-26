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Espreso.tvОбществоПартия Меркель отложила выборы нового лидера ХДС из-за COVID-19

Партия Меркель отложила выборы нового лидера ХДС из-за COVID-19

Правящая партия канцлера Германии Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз - из-за пандемии COVID-19 отложила свой съезд, на котором должны были избрать нового партийного лидера

Об этом сообщает Reuters.

Встреча с участием 1001 делегата для личного голосования за нового лидера ХДС планировалась в Штутгарте 4 декабря.

Пока партия рассматривает три варианта: перенос на следующий год, гибридный формат (личные мероприятия в разных местах и виртуальные) и голосование по почте.

Ранее Ангела Меркель, которая находится у власти с 2005 года, заявила, что не будет требовать переизбрания в федеральных выборах в октябре 2021 года. Глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая должна была стать канцлером вместо Меркель, отказалась от выдвижения своей кандидатуры.

На должность лидера партии сейчас претендуют немецкий политик Армин Лашет, премьер-министр западной земли Северный Рейн-Вестфалия Фридрих Мерц и эксперт по внешней политике Норберт Реттген.

В Германии, как и в других европейских странах, фиксируют рост больных коронавирусом. Там выявляют антирекордное количество заболеваний за все время пандемии. Люди протестуют против карантинных ограничений.

Страна занимает 13 место по количество заболеваний COVID-19 в мире. Там обнаружили уже более 400 тысяч случаев заражения, более 10 тысяч человек умерли.

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