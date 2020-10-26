Оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки

26 октября, 2020, 18:30

26 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, неподалеку Марьинки боевики произвели несколько очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате обстрела среди украинских защитников нет.

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