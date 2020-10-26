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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки

Оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки

26 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, неподалеку Марьинки боевики произвели несколько очередей из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате обстрела среди украинских защитников нет.

# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сведения о ситуации в районе ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Понедельник, 26 октября 2020 г.

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