Оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ООС вблизи Марьинки
26 октября, 2020, 18:30
26 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Так, неподалеку Марьинки боевики произвели несколько очередей из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений в результате обстрела среди украинских защитников нет.
# ООС # операция_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сведения о ситуации в районе ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Понедельник, 26 октября 2020 г.
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