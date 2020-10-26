Обидчик Ломаченко Лопес может встретиться с еще одним украинцем
Об этом сообщает suspilne.media.
Боксеры могут встретиться, если Беринчика признают официальным претендентом на чемпионский титул.
"Если Лопес все же сделает запланированное и перейдет в категорию выше, оставив вакантными все пояса, то Денис Беринчик будет участвовать в отборочных поединках, чтобы получить шанс драться за вакантный титул. Если же Лопес останется и будет защищать, то мы будем делать свою работу для того, чтобы Денис был признан официальным претендентом и он получил шанс драться с чемпионом мира", - рассказал промоутер Александр Красюк.
Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам от Лопеса.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.
Кроме того, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру.
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
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