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Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко Лопес может встретиться с еще одним украинцем

Обидчик Ломаченко Лопес может встретиться с еще одним украинцем


фото: Getty Images
Украинский боксер Денис Беринчик может встретиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом

Об этом сообщает suspilne.media.

Боксеры могут встретиться, если Беринчика признают официальным претендентом на чемпионский титул.

"Если Лопес все же сделает запланированное и перейдет в категорию выше, оставив вакантными все пояса, то Денис Беринчик будет участвовать в отборочных поединках, чтобы получить шанс драться за вакантный титул. Если же Лопес останется и будет защищать, то мы будем делать свою работу для того, чтобы Денис был признан официальным претендентом и он получил шанс драться с чемпионом мира", - рассказал промоутер Александр Красюк.

Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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