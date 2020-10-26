ОАСК вернул экс-мэру Киева Черновецкому иск о предоставлении русскому языку статуса государственного
Об этом сообщила пресс служба суда.
Суд установил, что Черновецким не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства и положений Конституции Украины при написании иска.
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"Суд оставил исковое заявление без движения и дал срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", - говорится в сообщении.
Документов по устранению недостатков иска в суд не поступало. Заявление вернули Черновецкому.
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