ОАСК вернул экс-мэру Киева Черновецкому иск о предоставлении русскому языку статуса государственного

26 октября, 2020, 15:19

Окружной административный суд Киева вернул иск экс-мэру столицы Леониду Черновецкому, который требовал предоставить русскому языку статус государственного

Об этом сообщила пресс служба суда.

Суд установил, что Черновецким не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства и положений Конституции Украины при написании иска.

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"Суд оставил исковое заявление без движения и дал срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", - говорится в сообщении.

Документов по устранению недостатков иска в суд не поступало. Заявление вернули Черновецкому.