Нардеп "слуга" заявил об избрании его мэром на Ивано-Франковщине и намерен уйти из Рады
Об этом он сообщил в комментарии Общественному Карпаты
Нардеп добавил, что по предварительным данным, он получил 60% голосов избирателей. В связи с избранием председателем Надвирнянской ОТГ он сложит свои полномочия.
"Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общества Надвирнянской ОТГ ", - сказал Андриевич.
Зиновий Андриевич был избран в Верховную Раду от партии Слуга народа в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области.
С 2006 года трижды занимал должность городского головы Надвирной.
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