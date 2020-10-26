Нацслужбы здоровья предлагает увеличить выплаты медучреждениям за выхаживание младенцев до 194 тыс. Грн

26 октября, 2020, 15:01

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предлагает в 2021 году увеличить тариф на оказание помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях до 194 тыс. грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

"В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 тыс. грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того произойдет увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год, в частности, до 5% от ВВП", - говорится в сообщении.

По информации НСЗУ, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тыс. младенцев, или каждый 15-й новорожденный. До внедрения программы медицинских гарантий, практически все финансовые расходы - около 100 тыс. грн - ложились на семьи. По программе медицинских гарантий оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях является бесплатным для семьи. При этом за спасение такого младенца медицинское учреждение получает средства по повышенному тарифу.

Так, за полгода по программе безвозмездную помощь получили около 19,5 тыс. недоношенных детей. НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В этом году тариф на предоставление неонатальной помощи в Программе медицинских гарантий составляет от 26 тыс. грн до 98 500 тыс. грн. На общую сумму - 1,3 млрд грн. На сегодня эти заведения получили уже более 716 млн грн.

В пресс-служба отметили, что преждевременно рожденные младенцы безвозмездно получают медицинские услуги на всех этапах лечения, медикаментозную терапию и хирургические вмешательства, уход с или без перевода в отделение интенсивной терапии, проведение неинвазивной и инвазивной искусственной вентиляции легких, выхаживание после пребывания в отделении/палате интенсивной терапии, круглосуточное полное или частичное парентеральное питание, круглосуточное лабораторное, рентгенологическое и ультразвуковое обследование, а также аудиологический, офтальмологический и метаболический скрининги детей. Дорогостоящие препараты для недоношенных детей, в частности, легочные сурфактанты, перинатальные центры получают дополнительно централизованно за госзакупками.

Кроме того, при необходимости такие младенцы получают и медицинскую реабилитацию, которую Национальная служба здоровья оплачивает отдельным пакетом.

Напомним, НСЗУ также предложила в 2021 году более чем в три раза увеличить выплаты медучреждениям за предоставление паллиативной помощи.

Также Нацслужбы здоровья предлагает повысить тариф на неонатальную помощь новорожденным.

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