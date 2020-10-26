НАБУ передаст в суд материалы по делу о хищениях в Черкасском и Запорожском облэнерго

26 октября, 2020, 16:26

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) завершили расследование по подозрению в злоупотреблении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и холдинговой компании "Энергосеть"

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, правоохранители завершили расследование по подозрению в злоупотреблении должностных лиц "Черкассыоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и холдинговой компании "Энергосеть". 23 октября 2020 года четырем подозреваемым открыто материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Отмечается, что под подозрением находятся и. о. председателя правления "Черкассыоблэнерго", и. о. генерального директора "Запорожьеоблэнерго" и председатель правления компании "Энергосеть".

По информации следствия, подозреваемые организовали незаконную схему с использованием механизма уступки права требования, перевода долга, зачета встречных однородных требований, в результате которой завладели средствами предприятий с долей государства более 50% и крупных потребителей электроэнергии.

Следовательно, отметили в пресс-службе, в результате этой схемы "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" не получили 544 млн грн за поставленную электроэнергию потребителям, которые должны были поступить на их счета со специальным режимом использования и подлежали дальнейшему пропорциональному распределению с государственным предприятием "Энергорынок". Вместо этого эти средства перечислили обществам с признаками фиктивности. Еще 81 млн грн "Черкассыоблэнерго" лишилось из-за незаконного механизма заимствования у компании "Энергосеть".

В пресс-службе отметили, что расследование этих фактов НАБУ осуществляет с июля 2016 года, с тех пор детективы установили ряд эпизодов преступной деятельности с участием должностных лиц компании "Энергосеть" и руководителей государственных энергокомпаний. При этом по части этих дел расследование закончено и они слушаются в суде.

В ведомстве добавили, что благодаря полученным в ходе досудебного расследования материалам, НАБУ добилось признания недействительными 27 сделок с участием компании "Энергосеть", "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго" на общую сумму более 1,5 млрд грн, что стало основанием для возвращения госпредприятиям 344 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb