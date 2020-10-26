На Закарпатье кандидат сельского голову следила за подсчетом голосов, - ОПОРА
Она присоединилась к процессу подсчета голосов, сообщает Гражданская сеть ОПОРА .
Также в подсчете избирательных документов зафиксировано мужчину, который присутствовал на заседании в качестве журналиста.
"После замечания представителя ОПОРЫ, кандидат прекратила считать бюллетени, зато муж-журналист продолжил", - говорится в сообщении.
Кроме этого, на избирательном участке №210092 в селе Неветленфолу Береговского района, по информации наблюдателя, во время вечернего заседания подсчета голосов в течение получаса присутствовали посторонние люди, которые представились врачом и сторожем, и не объяснили наблюдателю цель своего визита.
Эти люди просто сидели в помещении участка и не вмешивались в работу УИК. Члены УИК также не реагировали на их присутствие.
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