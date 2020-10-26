На Ивано-Франковщине зять вырвал из рук тещи бюллетени и бросил их в печь

Об этом сообщает пресс служба полиции, передает местное издание Galka.if .

"в Коломыйский отдел полиции поступило сообщение о том, что родственник избирателя, который не может самостоятельно передвигаться и осуществляет голосования на дому, вырвал из рук избирателя бюллетени и незаконно уничтожил их, бросив в печь", - говорится в сообщении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 Ст.158-1 Уголовного кодекса Украини.Тривае следствие.

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