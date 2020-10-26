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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили арестантов, которые наладили поставки наркотиков в СИЗО

На Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили арестантов, которые наладили поставки наркотиков в СИЗО


фото: mvs.gov.ua
Правоохранители Ивано-Франковска ликвидировали канал поставки наркотических средств в местный СИЗО, им грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, полицейские установили, что организовали канал поставки запрещенных вещей двое сокамерников, которые являются так называемыми "надзирателями". Доставлять "товар" в СИЗО им помогали жители районного центра 33-х и 34-х годов.

Отмечается, для передачи пакетов на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод "затягивания". Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества арестанты распространяли среди арестованных.

"Сегодня, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов и участников преступной группы. В частности, двух задержали на придомовой территории жилого дома, находящегося напротив СИЗО, во время передачи очередной партии наркотиков, а организаторов - после получения пакетов. Во время санкционированного обыска камеры правоохранители изъяли марихуану, таблетки "Субитекс", свертки с метамфетамином, а также орудия с помощью которого затягивались указанные пакеты ", - говорится в сообщении.

Сейчас двое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении всех членов преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

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Фото: mvs.gov.ua

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