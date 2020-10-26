На Тернопольщине мужчина избил полицейского на избирательном участке

26 октября, 2020, 15:08

В Тернопольской области 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на избирательном участке напал на полицейского

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

"Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось 25 октября в 20:24 в селе Нижбирок. По предварительным данным, мужчина зашел на участок после его закрытия, а полицейский попросил его покинуть помещение.