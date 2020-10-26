На Тернопольщине мужчина избил полицейского на избирательном участке
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в области.
"Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции. После нанесения телесных повреждений злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Происшествие случилось 25 октября в 20:24 в селе Нижбирок. По предварительным данным, мужчина зашел на участок после его закрытия, а полицейский попросил его покинуть помещение.
Отмечено, что правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.
В частности, 33-летнего нападавшего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса - умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и избрание меры пресечения.
Также следователи дадут правовую оценку действиям двух других нападавших.
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