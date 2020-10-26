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Espreso.tvОбществоНа Киевщине мужчина обещал избирателям по 200 грн за их голос

На Киевщине мужчина обещал избирателям по 200 грн за их голос


фото: Поліція Київської області
В городе Васильков Киевской области 35-летний мужчина обещал избирателям денежные средства за их голос на выборах

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, на автомобиле Chevrolet человек привозил местных жителей на избирательный участок, чтобы они проголосовали за одну из кандидаток в депутаты. Стоимость одного голоса стоила 200 гривен. Однако, было условие - избиратели должны были сфотографировать свой бюллетень.

35-летнего нарушителя задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли деньги.

По данному факту проводится досудебное расследование. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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