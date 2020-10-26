На Донетчине спецучасток отправили на пересчет голосов, - ОПОРА

26 октября, 2020, 08:39

Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновке

Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА".

"Во время передачи избирательной документации с участка в городскую ТИК, было обнаружено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы. В связи с этим Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на данном спецучастке", - говорится в сообщении.

Участок находится на территории коммунального учреждения "Центральная районная больница". Всего участие в голосовании там приняли 35 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb