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Espreso.tvОбществоНа Донетчине спецучасток отправили на пересчет голосов, - ОПОРА

На Донетчине спецучасток отправили на пересчет голосов, - ОПОРА

Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновке

Об этом сообщает "Гражданская сеть ОПОРА".

"Во время передачи избирательной документации с участка в городскую ТИК, было обнаружено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы. В связи с этим Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на данном спецучастке", - говорится в сообщении.

Участок находится на территории коммунального учреждения "Центральная районная больница". Всего участие в голосовании там приняли 35 человек.

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