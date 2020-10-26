Мы можем получить украинскую вакцину против COVID-19 через год, - Степанов

26 октября, 2020, 09:50

Три этапа клинических испытаний украинской вакцины от COVID-19 займут около года

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает " Интерфакс-Украина ".

"Нам надо пройти еще очень долгий путь, чтобы этот препарат стал вакциной. Для этого нужно пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно избран производитель и выбран путь мы пройдем нормально, то уже через ... где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19 ", - рассказал Степанов.

Напомним, что украинская вакцина от коронавируса будет нарабатываться не в человеческих клетках.

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