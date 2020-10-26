Меджлис заявил о критической ситуации с COVID-19 в оккупированном Крыму
Об этом говорится в заявлении Меджлиса, которое обнародовал Рефат Чубаров.
Отмечается, что количество ежедневных случаев в Крыму превысило уровень, который может быть обеспечен возможностями медучреждений, вследствие чего многим пациентам в тяжелой форме, отказывают в госпитализации.
"Российская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19. Засекречена информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных", - говорится в заявлении.
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