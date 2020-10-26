Меджлис заявил о критической ситуации с COVID-19 в оккупированном Крыму

26 октября, 2020, 19:54

В Меджлисе крымскотатарского народа призвали СММ ОБСЕ в Украине и мониторинговую миссию ООН по правам человека посетить оккупированный Крым "из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной высоким темпом роста заболеваемости COVID-19"

Об этом говорится в заявлении Меджлиса, которое обнародовал Рефат Чубаров.

Отмечается, что количество ежедневных случаев в Крыму превысило уровень, который может быть обеспечен возможностями медучреждений, вследствие чего многим пациентам в тяжелой форме, отказывают в госпитализации.

"Российская оккупационная власть Крыма скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19. Медицинскому персоналу больниц строго предписано указывать в документах умерших причиной смерти одну из сопутствующих болезней пациента без указания на COVID-19. Засекречена информация об эпидемиологической ситуации в местах лишения свободы и о состоянии здоровья незаконно удерживаемых в них крымских политзаключенных", - говорится в заявлении.

Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине (СММ) и мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине посетить Крым с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья и оказанию медицинской помощи в случае заболевания.