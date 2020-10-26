Львовские пограничники впервые выявили контрабанду партии iPhone 12
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Согласно сообщению, в международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с таможенниками обнаружили пять телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max.
Отмечается, что стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.
Зато добавили в пресс-службе, "серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс. грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тыс. грн.
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