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Espreso.tvЭкономикаЛьвовские пограничники впервые выявили контрабанду партии iPhone 12

Львовские пограничники впервые выявили контрабанду партии iPhone 12

Львовские пограничники выявили пять незадекларированных телефонов Apple iPhone 12

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Согласно сообщению, в международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с таможенниками обнаружили пять телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max.

Отмечается, что стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.

Зато добавили в пресс-службе, "серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс. грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тыс. грн.

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