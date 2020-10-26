Лозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ, - СМИ
26 октября, 2020, 13:38
Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины
Об этом сообщает ВВС News Украина .
"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - говорится в сообщении.
Уточнили, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского в разговоре с изданием также подтвердили его победу.
Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.
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