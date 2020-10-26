 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ, - СМИ

Лозинский, который сидел за убийство, победил на выборах главы ОТГ, - СМИ


фото: obozrevatel
Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, победил в голосовании на голову объединенной территориальной общины

Об этом сообщает ВВС News Украина .

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Уточнили, что оформление протоколов продолжается. Оппоненты Лозинского в разговоре с изданием также подтвердили его победу.

Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать