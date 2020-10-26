Курс валют: доллар возобновил рост
26 октября, 2020, 09:15
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 26 октября 2020 года на отметке 28,29 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 23 октября курс составлял 28,27 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 26 октября установлен на уровне 33,55 грн / евро. По состоянию на 23 октября курс составлял 33,53 грн / евро.
На наличном рынке 26 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,38, продают - по 28,43 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,26 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,50 грн / $.
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