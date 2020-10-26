Кошкина: Кличко переизбрался в первом туре

26 октября, 2020, 21:40

По словам украинской журналистки Сони Кошкиной, выборы городского головы Киева закончатся первым туром

Об этом Кошкина пишет в своем Telegram, ссылаясь на результаты обработки 99.5% избирательных протоколов.

"В столице один тур. Уже точно. За Кличко высказались 364 683 горожанина. Это 50.6%. По результатам обработки 99,5% протоколов с мокрыми печатями", - пишет журналистка.