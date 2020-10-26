Кошкина: Кличко переизбрался в первом туре
Об этом Кошкина пишет в своем Telegram, ссылаясь на результаты обработки 99.5% избирательных протоколов.
"В столице один тур. Уже точно. За Кличко высказались 364 683 горожанина. Это 50.6%. По результатам обработки 99,5% протоколов с мокрыми печатями", - пишет журналистка.
Она сообщила, что в Киевсовет проходят партии УДАР, "ЕС", Единство Александра Омельченко, ОПЗЖ, "Батькивщина", "Слуга народа" и "Голос":
"УДАР и ЕС по двадцать процентов. Разница - в несколько сотен голосов. Мандатов будет поровну. Единство - 8.6%. ОПЗЖ - 7,7%, Батькивщина - 7,4%. СН - 7,4%. Голос - 5,9 %", - говорится в сообщении.
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