Коронавирус: за сутки обнаружили 5426 новых случаев

26 октября, 2020, 08:48

В Украине зафиксировано 5426 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев. Всего проведено 3053927 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9401 случай;

Волынская область - 12 403 случая;

Днепропетровская область - 13144 случаи;

Донецкая область - 8701 случай;

Житомирская область - 12 533 случая;

Закарпатская область - 13 144 случая;

Запорожская область - 8132 случая;

Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;

Кировоградская область - 2114 случаев;

г. Киев - 34362 случаи;

Киевская область - 14 845 случаев;

Львовская область - 27 608 случаев;

Луганская область - 3233 случая;

Николаевская область - 7069 случаев;

Одесская область - 22 179 случаев;

Полтавская область - 8056 случаев;

Ровенская область - 17 730 случаев;

Сумская область - 10 605 случаев;

Тернопольская область - 19 261 случай;

Харьковская область - 33 250 случаев;

Херсонская область - 3236 случаев;

Хмельницкая область - 13482 случаи;

Черновицкая область - 19 728 случаев;

Черкасская область - 8147 случаев;

Черниговская область - 7971 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 октября по Центра поступило 5162 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 420 441 сообщение о подозрении на COVID-19.