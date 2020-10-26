Коронавирус: за сутки обнаружили 5426 новых случаев
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев. Всего проведено 3053927 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 9401 случай;
Волынская область - 12 403 случая;
Днепропетровская область - 13144 случаи;
Донецкая область - 8701 случай;
Житомирская область - 12 533 случая;
Закарпатская область - 13 144 случая;
Запорожская область - 8132 случая;
Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
Кировоградская область - 2114 случаев;
г. Киев - 34362 случаи;
Киевская область - 14 845 случаев;
Львовская область - 27 608 случаев;
Луганская область - 3233 случая;
Николаевская область - 7069 случаев;
Одесская область - 22 179 случаев;
Полтавская область - 8056 случаев;
Ровенская область - 17 730 случаев;
Сумская область - 10 605 случаев;
Тернопольская область - 19 261 случай;
Харьковская область - 33 250 случаев;
Херсонская область - 3236 случаев;
Хмельницкая область - 13482 случаи;
Черновицкая область - 19 728 случаев;
Черкасская область - 8147 случаев;
Черниговская область - 7971 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 октября по Центра поступило 5162 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 420 441 сообщение о подозрении на COVID-19.
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