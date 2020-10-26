Кабмин сменил главу ДАБИ
26 октября, 2020, 12:59
Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инвспекции (ГАСК)
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.
По информации Мокану, Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур Даби.
- Напомним, ранее должность в.и.о. председателя Даби занимал Богдан Федоренко.
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