Кабмин сменил главу ДАБИ

26 октября, 2020, 12:59

Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ирину Король временно исполняющей обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инвспекции (ГАСК)

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан написал в Facebook.

По информации Мокану, Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур Даби.

Напомним, ранее должность в.и.о. председателя Даби занимал Богдан Федоренко.

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