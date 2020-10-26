Футболист сборной Украины Ярмоленко третий раз стал отцом
26 октября, 2020, 10:51
У супругов Андрея и Инны Ярмоленко родился третий сын
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram футболиста.
Пара назвала мальчика - Максим.
"Максим - 25.10.2020. Спасибо Богу и моей жене за это чувство - еще один Ярмоленко", - написал футболист сборной Украины под фото с женой и сыном.
В мае 2013 года у Андрея Ярмоленко родился первенец Иван. В 2015 году на свет появился второй сын, которого назвали Даниил.
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