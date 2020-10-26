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Espreso.tvКрым - это УкраинаФСБ задержала украинку на админкордоне с оккупированным Крымом

ФСБ задержала украинку на админкордоне с оккупированным Крымом

В ФСБ России заявили о задержании гражданки Украины, которая пыталась попасть в аннексированный Крым по "поддельному паспорту"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сотрудники пограничного управления обнаружили несколько поддельных оттисков дата штампов в паспорте. Женщина призналась, что фактически государственную границу России не пересекала", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия задержанной отсутствуют.

Отмечается, что женщине грозит уголовная ответственность в виде принудительных работ или лишения свободы.

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