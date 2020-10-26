Евросоюз считает слова Эрдогана о Макроне недопустимыми

26 октября, 2020, 17:49

Евросоюз считает слова президента Турции Эрдогана в отношении президента Франции Макрона недопустимыми

"Слова президента Эрдогана в отношении президента Макрона недопустимы. Призываем Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации", - написал в восскресенье высокий представитель ЕС Хосеп Боррель в своем Twitter.

Напомним, Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития раскритиковал политику Макрона в отношении мусульман.

"В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Ему нужно лечить психику. Что еще можно сказать главе государства, который не разбирается в свободе убеждений и взглядов, который ведет себя таким образом с миллионами верующих, живущих в его стране", - заявил он.

Эти высказывания в Париже признали неприемлемо грубыми. Франция отозвала французского посла из Анкары для консультаций.

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