 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвросоюз считает слова Эрдогана о Макроне недопустимыми

Евросоюз считает слова Эрдогана о Макроне недопустимыми


фото: reuters
Евросоюз считает слова президента Турции Эрдогана в отношении президента Франции Макрона недопустимыми

"Слова президента Эрдогана в отношении президента Макрона недопустимы. Призываем Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации", - написал в восскресенье высокий представитель ЕС Хосеп Боррель в своем Twitter.

Напомним, Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития раскритиковал политику Макрона в отношении мусульман.

"В чем проблема Макрона с исламом и мусульманами? Ему нужно лечить психику. Что еще можно сказать главе государства, который не разбирается в свободе убеждений и взглядов, который ведет себя таким образом с миллионами верующих, живущих в его стране", - заявил он.

Эти высказывания в Париже признали неприемлемо грубыми. Франция отозвала французского посла из Анкары для консультаций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

26 октября, 2020 понедельник

25 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать