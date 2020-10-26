Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров из-за заявлений Макрона
Об этом сообщает Daily Sabah.
"В западных странах становится все труднее быть мусульманином и вести исламский образ жизни", - сказал президент Турции.
Отметив, что Турция рассматривает исламофобию как вопрос национальной безопасности и действует соответственно, Эрдоган призвал Европейский Союз принять меры против этого "преступления на почве ненависти".
"Я считаю, что институты ЕС несут большую ответственность в борьбе с исламофобией. Европейский совет больше не может игнорировать исламофобию", - сказал он.
"Европейские политики должны призвать Макрона, который ведет антимусульманскую ненависть на континенте, прекратить свою политику", - продолжил он.
Макрон на прошлой неделе заявил, что не будет препятствовать публикации оскорбительных карикатур на пророка Мухаммеда, ссылаясь на свободу выражения мнений. Это заявление вызвало возмущение в арабском и мусульманском мире. В соцсетях мусульманских стран стали распространяться призывы к бойкоту французских товаров.
Макрон в начале октября также описал ислам как религию, которая "находится в кризисе" во всем мире, и сказал, что правительство представит в декабре законопроект об укреплении закона 1905 года, который официально отделял церковь от государства во Франции. Он объявил об усилении надзора за школьным образованием и усилении контроля за иностранным финансированием мечетей.
Турция стала одной из стран, которая наиболее жестко отреагировала на высказывания французского президента.
"Человек, отвечающий за Францию, сбился с пути. Он весь день твердит об Эрдогане. Сначала посмотрите на себя и на то, куда вы идете. Я сказал вчера в Кайсери, что ему надо провериться", - сказал Эрдоган в воскресенье.
Напомним, 24 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Макрону нужно "лечить психику" из-за политики президента Франции в отношении мусульманского меньшинства.
После этого Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций.
Глава европейской дипломатии Хосеп Боррель раскритиковал президента Турции, назвав его высказывания неприемлемыми.
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