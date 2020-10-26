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Espreso.tvОбществоДвое неизвестных с битами избили экс-министра Швайко

Двое неизвестных с битами избили экс-министра Швайко


фото: Facebook Ігоря Швайки
Бывший министр аграрной политики Игорь Швайка заявил, что утром в понедельник, 26 октября, его избили двое неизвестных с битами

Об этом Игорь Швайка написал в Facebook.

"Хорошее" начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и очередным Люботинской больницы за вашу службу и работу! ", - говорится в сообщении.

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