Двое неизвестных с битами избили экс-министра Швайко

26 октября, 2020, 09:32

Бывший министр аграрной политики Игорь Швайка заявил, что утром в понедельник, 26 октября, его избили двое неизвестных с битами

Об этом Игорь Швайка написал в Facebook.

"Хорошее" начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и очередным Люботинской больницы за вашу службу и работу! ", - говорится в сообщении.