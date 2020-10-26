Двое неизвестных с битами избили экс-министра Швайко
26 октября, 2020, 09:32
Бывший министр аграрной политики Игорь Швайка заявил, что утром в понедельник, 26 октября, его избили двое неизвестных с битами
Об этом Игорь Швайка написал в Facebook.
"Хорошее" начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами ... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю. Спасибо врачам скорой и очередным Люботинской больницы за вашу службу и работу! ", - говорится в сообщении.
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