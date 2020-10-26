Британский спецназ штурмовал танкер, который захватили искатели убежища

Операция прошла на борту зарегистрированного в Либерии корабля Nave Andromeda, принадлежащего греческой компании, сообщает Европейская правда .

По предварительным данным, семь безбилетных пассажиров стали проявлять агрессию, после чего экипаж подал сигнал бедствия. Министр обороны Бен Уоллес и министр внутренних дел Прити Патель позволили вооруженным силам подняться на борт корабля.

По неофициальным данным, вся операция заняла девять минут. Все 22 члена экипажа, запертые в одном из помещений корабля, в безопасности. Семь безбилетных пассажиров - вероятно нигерийцы, которые ищут убежища в Великобритании - были задержаны и переданы полиции.