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Espreso.tvМирБританский спецназ штурмовал танкер, который захватили искатели убежища

Британский спецназ штурмовал танкер, который захватили искатели убежища

Подразделение военно-морского спецназа Великобритании штурмовало нефтяной танкер в проливе Ла-Манш

Операция прошла на борту зарегистрированного в Либерии корабля Nave Andromeda, принадлежащего греческой компании, сообщает Европейская правда .

По предварительным данным, семь безбилетных пассажиров стали проявлять агрессию, после чего экипаж подал сигнал бедствия. Министр обороны Бен Уоллес и министр внутренних дел Прити Патель позволили вооруженным силам подняться на борт корабля.

По неофициальным данным, вся операция заняла девять минут. Все 22 члена экипажа, запертые в одном из помещений корабля, в безопасности. Семь безбилетных пассажиров - вероятно нигерийцы, которые ищут убежища в Великобритании - были задержаны и переданы полиции.

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