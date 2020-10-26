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Espreso.tvЭкономикаБолее 27 тыс. украинских семей перешли на солнечные панели с 2015 года

Более 27 тыс. украинских семей перешли на солнечные панели с 2015 года

Количество украинских семей, которые с 2015 года перешли на использование солнечной энергетики, составило 27 623

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, в третьем квартале 2020 еще почти 2 тыс. домохозяйств решили установить солнечные панели.

"Таким образом, количество семей, использующих" чистую "электроэнергию из энергии солнца, выросла на 8% и составила 27 623.

В пресс-служба отметили, что общая мощность солнечных электростанций частных домохозяйств 712 МВт из которых в третьем квартале 2020 года были введены 53 МВт (около 40 млн инвестиций).

По словам и.о. председателя Госэнергоэффективности Константина Гуры, по оценкам ведомства, с 2015 года домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро.

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