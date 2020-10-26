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Espreso.tvОбществоБайден назвал Россию главной угрозой для США

Байден назвал Россию главной угрозой для США


фото: reuters
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что главной угрозой для страны является Россия

Об этом говорится в интервью Байдена телеканалу CBS .

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден.

В то же время он отметил, что Китай является для США "крупнейшим конкурентом".

"Во-вторых, я думаю, что наибольший конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой" , - сообщил демократ.

Байден также раскритиковал президента Дональда Трампа, заявив, что из-за него от США отворачиваются союзники по НАТО.

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Выборы президента США состоятся 3 ноября, но часть американцев проголосовали досрочно. В этом году из-за эпидемии коронавируса голосование возможно также по почте.

Основными претендентами на победу являются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

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