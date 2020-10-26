Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе
Как написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, "азербайджанская сторона в 8:45 открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке"
В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что "Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня".
"Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", - говорится в сообщении.
Позже в Баку заявили , что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские подразделения в селе Сафьян, а затем отметили, что «противник обстрелял Тертерского район».
В Минобороны Армении опровергли обвинения со стороны Азербайджана.
О новом перемирия стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США.
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