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Espreso.tvЭкономикаAir Arabia возобновила рейсы из ОАЭ в Киев

Air Arabia возобновила рейсы из ОАЭ в Киев


фото: airarabia
Авиакомпания Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в международный аэропорт "Борисполь"

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба киевского аэропорта "Борисполь".

"Вчера мы встретили рейс G9 261 из Шарджи и поздравили экипаж с восстановлением регулярных рейсов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Air Arabia будет выполнять рейсы с частотой четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

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