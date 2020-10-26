Air Arabia возобновила рейсы из ОАЭ в Киев
26 октября, 2020, 10:59
Авиакомпания Air Arabia возобновила регулярные рейсы из ОАЭ в международный аэропорт "Борисполь"
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба киевского аэропорта "Борисполь".
"Вчера мы встретили рейс G9 261 из Шарджи и поздравили экипаж с восстановлением регулярных рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Air Arabia будет выполнять рейсы с частотой четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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