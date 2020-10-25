Зеленский пообещал "честное сотрудничество" между центральной и местной властью

25 октября, 2020, 21:13

Об этом он написал в Facebook.

"Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось", - отметил Зеленский.

Он добавил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент.

"За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Но работают они на тебя? Будут ли они работать в новых реалиях? Понятно, что я буду жестко следить за новоизбранными местными властями", - добавил Зеленский.

Он заявил, что президент - это стратегия, это направление, это образ страны, это общие правила.

"Местная власть - это конкретные вопросы "здесь и сейчас", это комфорт и качество жизни, это вид наших домов и окружающей инфраструктуры. Поэтому всегда правильно ставьте ударение в том, кто и за что отвечает в стране.

Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями", - подытожил Зеленский.