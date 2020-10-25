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Espreso.tvОбществоЗеленского встретила активистка Femen без нижнего белья

Зеленского встретила активистка Femen без нижнего белья

Утром воскресенья, 25 октября 2020 года, на входе на избирательный участок, где должен был голосовать президент Украины Владимир Зеленский со своей женой Еленой, его встречала представитель женского движения Femen

Соответствующее видео в сети разместил фоторепортер издания "Буквы" Ян Доброносов, передает Еспресо.TV .

Девушка была без нижнего белья и свистела в спортивный свисток.

Она подняла подол юбки, где белыми буквами на красном фоне размещена надпись "Zexist". При этом интимная часть тела - окрашена зеленкой.

Охрана быстро отвела активистку в сторону.

На вопросы присутствующих на месте происшествия журналистов о том, к чему именно она собиралась привлечь таким образом внимание общества, девушка воскликнула: "Все на теле!".

Пользователи соцсетей отмечают, что, вероятно, имеет место намек на проявление сексизма со стороны главы государства.

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