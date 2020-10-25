Зеленского встретила активистка Femen без нижнего белья

25 октября, 2020, 10:40

Соответствующее видео в сети разместил фоторепортер издания "Буквы" Ян Доброносов, передает Еспресо.TV .

Девушка была без нижнего белья и свистела в спортивный свисток.

Она подняла подол юбки, где белыми буквами на красном фоне размещена надпись "Zexist". При этом интимная часть тела - окрашена зеленкой.

Охрана быстро отвела активистку в сторону.

На вопросы присутствующих на месте происшествия журналистов о том, к чему именно она собиралась привлечь таким образом внимание общества, девушка воскликнула: "Все на теле!".

Пользователи соцсетей отмечают, что, вероятно, имеет место намек на проявление сексизма со стороны главы государства.

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