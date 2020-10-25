Из-за авральной печати "опросников Зеленского" под угрозой срыва печать бюллетеней для местных выборов, - Фриз

25 октября, 2020, 17:09

Из-за того что полиграфические предприятия вынуждены оперативно печатать миллионы «опросников Зеленского», срывается печать избирательных бюллетеней на 25 октября

Об этом сообщила в Facebook народный депутат из фракции "Европейская солидарность", глава Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз. В частности, она заявила, что харьковское предприятие "Глобус" из-за аврального режима работы ошибочно напечатала двойной тираж одних и тех же бюллетеней.

"Вопреки нормам Конституции и Избирательного кодекса Зеленский инициировал проведение опроса граждан в день выборов - 25 октября. Организация его проведения осуществляется в авральном режиме. Для печати опросников была привлечена в Харькове фабрика "Глобус", которая является одним из крупнейших полиграфических предприятий Украины и неоднократно производила печать избирательных бюллетеней для выборов всех уровней", - сообщает Фриз.

"По состоянию на сейчас сложилась ситуация, когда несмотря на значительные производственные мощности фабрики печать избирательных бюллетеней оказался под угрозой, а с уже напечатанными происходят "странные" метаморфозы. В частности, на одной из ТИК мы имеем дважды напечатанные бюллетени одного образца общим тиражом - 3000 шт., которые нужно утилизировать", - отмечает народный депутат.

Фриз пишет, что, по словам работников фабрики, предприятие осуществило печать всего объема опросников, необходимого для проведения опроса по всей стране. "А это десятки миллионов экземпляров. Перегрузка производства привела к превышению сроков печати, ошибкам в пересчете и упаковке бюллетеней. В результате участковые избирательные комиссии недополучили значительное количество избирательных документов", - отметила Фриз.

По ее словам, проведение выборов на некоторых участках может оказаться под угрозой или начаться не вовремя.

"Европейская солидарность" в Харьковской области обращается по этому случаю в Комитет избирателей Украины и к Гражданской сети ОПОРА", - сообщила Ирина Фриз.





