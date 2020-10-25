Явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, - Порошенко

25 октября, 2020, 22:23

Об этом сообщает "Европейская солидарность".

Порошенко поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию и призвал защитить результаты волеизъявления от фальсификаций.

"Прежде всего я хочу поздравить с тем, что долгая избирательная кампания и день голосования завершились. Мы переходим к послевыборной ночи, чрезвычайно важной, поскольку для любого штаба, который организует избирательную кампанию, 50% это проведение кампании и донесение смысла участия политической силы в кампании, и 50% - это организация работы по защите и сохранению результатов волеизъявления людей", - сказал Порошенко.

"Хотел бы поблагодарить избирателей. Несмотря на разочарование властью - а явка свидетельствует о том, что люди власти больше не верят, - тем, кто пришли и несмотря на угрозу коронавируса с соблюдением социальной дистанции сделали свое волеизъявление. Потому что это обязанность каждого гражданина Украины, и очень важно, что сегодня это волеизъявление было продемонстрировано", - отметил пятый президент.

"Большинство проголосовало за европейское будущее Украины, за возвращение страны на рельсы движения в Европу. Чрезвычайно важно, я надеюсь, что те угрозы федерализации государства или тотальной победы российских политических сил в восточных регионах - эти угрозы не оправдались. Так что украинцы продемонстрировали очень ответственное отношение к голосованию", - отмечает Петр Порошенко.

"Хочу поблагодарить и тех добросовестных членов участковых территориальных избирательных комиссий, на плечи которых ложится бессонная ночь после очень тяжелого дня. Очень ответственная работа по защите волеизъявления, а де-факто - защите Украины. Не дать возможности дельцам, преступникам, власти исказить волеизъявление граждан. Я очень рассчитываю на ответственное отношение к своим обязанностям всех участников избирательного процесса", - отметил лидер "Европейской солидарности".

"Мы имеем очень тревожные сигналы из ряда областей Украины. Там, где опросы показывают, что проект власти или другие олигархические проекты, которые защищаются и поддерживаются властью, не проходят сейчас, - их будут пытаться за уши протянуть в общины, местные советы" - предостерегает Петр Порошенко.

Он отметил, что "Европейская солидарность" стоит на защите волеизъявления граждан. Партия проводит параллельный подсчет голосов, который уже начался и будет продолжаться до полного подсчета результатов.

"Я надеюсь, что завтра в течение дня нам удастся обнародовать первые итоги параллельного подсчета голосов. И тот опыт, который у нас есть за последние четыре избирательные кампании, свидетельствует об абсолютной надежности этого механизма", - подчеркнул Порошенко.

"В условиях, когда кто-то будет задерживать подсчет голосов, мы будем действовать эффективно. У нас сформированы мобильные группы, в составе которых есть и депутаты, и юристы, и представители общественных организаций. Мы никому не советуем нарушать закон", - предупредил пятый Президент Украины.

Напомним, по данным гражданской сети ОПОРА, явка на местных выборах составила 35,94%.

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